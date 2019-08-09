أنهت مدينة جمصة بمحافظ الدقهلية، استعداداتها لاستقبال حوالي مليون زائر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، علي شواطئها الممتدة على البحر المتوسط وحدائقها ومتنزهاتها العامة التى يقصدها أبناء المحافظات المجاورة.

وأعلنت رحاب المزين رئيس المدينة، رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية، وقالت إن إدارة الأوقاف جهزت الساحات المقررة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى، استعدت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة جمصه برئاسه العميد خالد بدران مأمور قسم الشرطة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك وقامت باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن العام وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات.