محافظ البحيرة يتفقد أعمال إنشاء كوبري المشاة العلوي أمام جامعة دمنهور

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، أعمال الإنشاء بكوبري المشاة العلوى أمام جامعة دمنهور، حيث تم الانتهاء من أعمال الكوبري لخدمة الطلبة والطالبات وتشغيله تجريبيًا لخدمة المترددين على الجامعة.

كما تفقد الكوبري من الأعلى ووجه برفع كفاءة مطلع ومنزل الكوبري من الجانبين وعمل رصيف للكوبري بشكل جمالي وإزالة المخلفات والإشغالات من على جانبية على الطريق الزراعي السريع، ورفع اللوحة الموجودة في المنزل ونقلها لمكان آخر، لتوسعة منزل الكوبرى وعدم حدوث تكدس.

وكلف آمنة، رئيس الوحدة المحلية، بالانتهاء من تلك الأعمال فورًا وتشكيل لجنة تنسيقية من الطرق والوحدة المحلية للانتهاء من الأعمال وتوسعة مدخل ومخرج الكوبري وتبليطه على الطريق الزراعي السريع بشكل جمالي وحضاري.

وقال المحافظ، إن إنشاء كوبرى المشاة أمام جامعة دمنهور، يأتي في إطار خطة إنشاء الكباري الجاري تنفيذها على الطريق الزراعي السريع، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتقليل نسبة الحوادث في تلك المنطقة الحيوية حفاظًا على أرواح طلبة الجامعة، بالإضافة إلى أن الكوبري سوف يخدم منطقة الأبعادية وسكان قرية زهراء الأبعادية.