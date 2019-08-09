ناشد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، جميع الأطراف اليمنية إلقاء السلاح وإيقاف جميع أحداث القتال في عدن، مطالبًا إياها بالابتعاد عن المناطق السكنية واخراج المعسكرات من عدن.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "نؤيد أي توجه للتهدئة بأي شكل، والاقتتال لا يخدم إلا الحوثيين، وهم الطرف الانقلابي الموجود في العاصمة صنعاء".

وتابع: "نعمل على استعادة الدولة وبالتالي أي قتال لا يخدم إلا مصلحة الانقلابيين، والحكومة ما زالت تطلب من جميع قيادات المجلس الانتقالي أن يمتثلوا للعقل".

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، وقالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن، فيما أشار سكان محليون لأن أصوات الاشتباكات هزت أحياء ومديريات المدينة.

من جهة أخرى، حمّلت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، "المجلس الانتقالي" مسؤولية التصعيد المسلح في عدن، وأكدت الحكومة، في بيان، التزامها "بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين" والعمل "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد".

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها تعمل مع الأشقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن، داعية الأحزاب وكافة الفعاليات لإدانة دعوات التمرد في عدن.