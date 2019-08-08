قال محمد السدح مستشار محافظ صنعاء، إن الاشتباكات بين الحكومة اليمنية الشرقية والمجلس الانتقالي ليست الأولى، لافتا إلى أن المقاومة الجنوبية انقسمت إلى نصفين عند تطهير عدن، منها ما انضم إلى قوات الحكومة الشرعية والدولة، والنصف الآخر انضم للمجلس الانتقالي.

وأضاف السدح، خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما تقدم المجلس الانتقالي العام الماضي بفصل الجنوب عن الشمال؛ حاصر مقر الحكومة وقصر المعاشيق اندلعت اشتباكات وراح ضحيتها العديد من الضحايا".

وأوضح أن عدن هي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، مؤكدا أن الحكومة الشرعية تمارس مهامها رغم التحديات التي بداخلها، مبينا أن المجلس الانتقالي يعرقل عمل الحكومة اليمنية ويهاجم مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي يريد عرقلة مسار حركة التنمية في اليمن، وعدم تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق الاستعانة بقوات خارجة عن قوات الدولة تم تشكيلها بعيدا عن الدولة اليمنية.