بدأ، اليوم ، 2٫5 مليون حاج الصعود إلى عرفات حيث الركن الأعظم للحج، بينما حذرت السلطات السعودية من أى محاولة لتسييس المناسك التى تجرى هذا العام وسط تصاعد التوتر فى منطقة الخليج. وعززت المملكة الإجراءات الأمنية فى مكة وتم تحديد الزائرين، إضافة إلى حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات المراقبة حول الحرم. وأعلن محمد صالح بن طاهر، وزير الحج والعمرة السعودى، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، اكتمال وصول الحجاج إلى المملكة، حيث بلغ عددهم حتى مساء اليوم ، مليوناً و860 ألف حاج من خارج المملكة، وأكثر من 400 ألف بالداخل.

وبحث وزير الموارد المائية والرى، رئيس بعثة الحج الرسمية، مع حجاج بعض الوزارات، المشاكل التى تواجههم، وتلخصت فى عدم وجود بعثة طبية بالمنطقة التى يقيمون بها. ووجّه الوزير البعثة الطبية بإرسال طبيب وصيدلى لمحل إقامة الحجاج، كما كانت هناك شكوى من شركة السياحة المسئولة عن تنظيم رحلة الحج لهم ومخالفتها لشروط التعاقد، وتم التنبيه على رئيس بعثة السياحة بمراجعة بنود عقد الشركة والتحقيق فى المخالفات الموجودة.

وزار رئيس البعثة، مصنع كسوة الكعبة المشرفة وتعرف على المراحل المختلفة لتصنيعها. ثم انتقل إلى منطقة عرفات لتفقد المخيمات التى تم تجهيزها للحجاج المصريين.