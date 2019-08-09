قال مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، إن 1998 شركة تنظم الحج السياحي برأس تضامن 252 شركة، مضيفًا: "بدأنا في تجميع اللجان الخاصة بنا في مكة والمدينة، حتى نقسمهم على 18 لجنة في عرفات، وذلك لخدمة الحجيج في الخيام".

وأضاف شلبي خلال حواره مع كاميرا فضائية "اكسترا نيوز"، أنه جرى تخصيص عدة غرف عمليات، لمتابعة سير الحج بالنسبة لفئة الخمس نجوم، وفئة الاقتصادي، والبري، لافتًا إلى أنه فور رصد أي مخالفة، يجرى التواصل مع اللجنة المركزية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وعن احتمالية أن يتوه أحد الحجيج عن المخيم الخاص به، قال رئيس بعثة الحج السياحي، إن كل حاج معلق بيده اسورة بها اسمه ورقم المكتب ورقم هاتفه، حيث يجب أن يسأل عن لجنة السياحة، حيث يخرج معه أحد أعضائها لتوصيله إلى الخيمة الخاصة بها.

ويشهد اليوم الجمعة، 8 من ذي الحجة تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، وفق خطة تفويج متكاملة، على أن يبدأ التفويج بعد الصلاة ويستمر حتى السادسة من مساء الجمعة، وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجانب السعودي، وأن التصعيد سيتم من خلال 281 حافلة مكيفة ومجهزة.