أعلنت دواوين المحافظات، رفع درجة الاستعداد القصوى فى المصالح والمديريات الخدمية، اليوم ، لاستقبال عيد الأضحى، وشكلت غرف عمليات رئيسية وفرعية بكل مدينة، تحسّبا لأى طوارئ، وأوقفت المديريات الإجازات لكل العاملين، حتى انتهاء إجازة العيد.

فى القليوبية، أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بجميع الأقسام العلاجية والاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، استعداداً لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وأشار «السعيد» فى بيان، صدر أمس، إلى أنه تقرّر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية احتفالات العيد، وتأكيد توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أى حالات مرضية، مشدداً على أهمية معاملة المرضى وذويهم بطريقة حسنة، والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم، وشدّد رئيس الجامعة على وجود الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام العيد فى جميع الأقسام، لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمتردّدين عليها، موضحاً أن إدارة الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالمستشفى الجامعى لاستمرار تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة أن المستشفى يقدم خدماته ليس لأهالى القليوبية فقط، لكن لعدد من المحافظات المجاورة.

سيارات الإسعاف تتمركز فى الميادين الرئيسية بالأقصر

وتأهب مرفق إسعاف الأقصر للعيد بتزويد أسطول السيارات بالأدوية والمستلزمات الطبية، تزامناً مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وإلغاء الإجازات للعاملين بالمرفق طوال أيام العيد ونشر سيارات الإسعاف بالطرق الصحراوية والسريعة وساحات الصلاة وأماكن الازدحام داخل المدن، فضلاً عن تجهيز عدد «4 لانشات»، للإسعاف النهرى، لتغطية البرين الشرقى والغربى، ومدينة إسنا، ومنطقة مرسى السفن.

ذبح 30 عجلاً بلدياً لتوزيعها على الفقراء بالبحيرة

وفى الغربية، أكد المحافظ اللواء هشام السعيد، وضمن أطر التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، أعلنت محافظة البحيرة عن ذبح وتوزيع 30 عجلاً بلدياً بقرياً لتوفير اللحوم مجاناً خلال أيام عيد الأضحى المبارك للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالتعاون مع جمعية مصر الخير، وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة أن عملية الذبح ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى حتى عصر آخر أيام التشريق، وسوف تتولى إدارات التضامن الاجتماعى بالقرى والنجوع مسئولية اختيار الأسر المستحقة، وأشاد المحافظ بتلك المبادرة لتوفير اللحوم والمواد الغذائية خلال أيام الأعياد، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مشدّداً على ضرورة إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة بإدارات الشئون الاجتماعية، لضمان وصول المساعدات للحالات المستحقة، مثمناً دور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى، خصوصاً جمعية الأورمان، لدورها ونشاطها الخدمى والخيرى بمدن ومراكز المحافظة. وحذّرت محافظة بورسعيد مواطنيها من ذبح الأضاحى فى الشوارع، واتباع التعليمات والاشتراطات الصحية القاضية بضرورة الذبح فى المجازر، حماية للبيئة من التلوث، وضماناً لنظافة اللحوم. وناشد المحافظ اللواء عادل الغضبان أهالى المحافظة عدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتوعّد المخالفين بتطبيق غرامات مالية وتحرير محاضر بيئة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلى أن المجازر متاحة للجميع، وتقدم كل التسهيلات للمضحين تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين.

واستعدت محافظة كفر الشيخ، لعيد الأضحى لتنظيم فعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة فى حديقة صنعاء، تتضمّن عروضاً لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، وفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية، إلى جانب عرض مسرحى بعنوان «فرعون فى مصيف بلطيم»، بطولة الفنان علاء مرسى، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فيما عقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اجتماعاً موسّعاً مع رؤساء القرى لمناقشة آخر استعدادات عيد الأضحى، معلناً حالة الطوارئ لمنع التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد.