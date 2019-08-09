يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يوم 16 أغسطس الجاري.

يقام الحفل في منطقة "ميوزيك أرينا"، وطرحت الشركة المنظمة بأربع فئات مختلفة.

بدأت أسعار الحفل الذي ينتظره جمهور الهضبة للفئة السيلفر بـ 500 جنيه، والفئة الجولد 800، وفئة vip بمبلغ 1000، أما الفئة الأخيرة "لوج" بسعر 2000 جنيه أعلنت الشركة طرحها قريبًا.

يذكر أن عمرو دياب، طرح أحدث أغنياته بعنوان بحبه، التي تصدرت تريند يوتيوب عقب طرحها بساعات، وهي أحد أغنيات ألبوم "أنا غير"، الذي من المقرر طرحه قريبًا.