بعد ساعات من طرحها.. أنا غير لـ عمرو دياب الأكثر بحثا على جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضيةـ وتضمنت:

انا غير أغنية عمرو دياب الجديدة

نشر الفنان عمرو دياب النسخة الأصلية من أغنيته "بحبه" من ألبومه الجديد "أنا غير"، رسميًا، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بعدما طُرحت لعملاء شركة فودافون.

تتميز الأغنية التي نشرها "الهضبة"، عبر قناته على "يوتيوب" بجودتها العالية، بعكس النسخة التي سُربت منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب يطرح النسخة الأصلية من أغنية ألبومه الجديد "بحبه"

دار الافتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن غدًا الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت الدار، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

"الإفتاء": الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

فضل العشرة من ذي الحجة

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وبناء على ذلك فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، سيكون في 11 أغسطس الجارِ، الموافق يوم الأحد- بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وعن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، قال الدكتور محمد وهدان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنها أيام مباركة وفيها نفحات وخيرات كثيرة، لو علمها المسلم لبادر إلى استغلالها في الطاعة والعبادة من أولها لآخرها، وتجنب الوقوع في المحرمات لما لها من فضل عظيم.

غدا أول الشهر.. فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة