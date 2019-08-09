أحدهما حاول إنقاذ الآخر.. غرق طفلين بـ"ترعة أبو كبير" في الشرقية

لقي شاب وصديقه مصرعهما اليوم غرقا بعدما نزل أحدهما إلى ترعة في مركز أبو كبير للاستحمام وأثناء غرقه حاول صديقه إنقاذه إلا أن الاثنين ماتا سويا.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بغرق كل من "محمد إ ع " 14 عاما و"بهاء م ص س" 17 عاما، حيث نزل الأول إلى مياه إحدى الترع بالمركز للاستحمام فيما انتظره الثاني على الشاطئ لأنه يجهل السباحة وعندما رأى "صديقه" يغرق حاول إنقاذه وقفز في المياه إلا أنه فشل في إنقاذه ومات الاثنين سويا.

واستخرج الأهالي جثامين الاثنين وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي. وتحرر محضر بالواقعة.