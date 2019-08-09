جنيفر لوبيز تصعد مسرح حفلها فى العلمين بالساحل الشمالي

صعدت منذ قليل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز على مسرح حفلها المقام بمدينة العلمين بالساحل الشمالي.

الحفل يحضره عدد كبير من النجوم أمثال أحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي ومصطفى فهمي.

ويعد الحفل من ضمن جولة جنيفر لوبيز العالمية ويأتي بالتزامن مع عيد ميلادها الخمسين.

وتحتفل المغنية الأمريكية من أصول لاتينية جنيفر لوبيز، بعيد مولدها الـ50 بطريقة مختلفة، إذ تجري جولة غنائية حول العالم، تحمل عنوان It's My Party، وكانت المفاجأة الأبرز أنّ مصر ضمن رحلتها، إذ تزورها في 9 أغسطس المقبل لإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة، وتباع التذاكر في 3 فئات تبدأ بـ1350 جنيها، والفئة الثانية المسماة Golden Circle أو "الدائرة الذهبية" تبلغ ألفي جنيه، وتصل تذاكر الـVIP إلى 3500 جنيه.