شهدت قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم مصرع طفل في العقد الثاني من عمره غرقا أثناء استحمامه فى مياه الترعة حيث جرفه التيار ما تسبب فى وفاته، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشاله.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بغرق طفل يدعى "محمد.ع" 13 سنة أثناء الاستحمام فى ترعة قرية منشأة الأمراء.

وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المحلة العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.