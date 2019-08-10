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جينيفر لوبيز

جمبسوت لامع، كشف أكثر مما خفى، بأكمام شفافة لامعة، وفتحة صدر واسعة، ستر ساقا واحدة، وكشف عن الأخرى كاملة، مع شعر "ويفي" أشقر، ومكياج لامع.

هكذا تألقت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، على مسرح بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة، خلال حفلها بمصر، وذلك ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا، مرورًا بكندا لينتهي هُنا.

بـ "جمبسوت رجل ورجل".. إطلالة مميزة لجينيفر لوبيز في حفل العلمين

بملابس كاجوال بيضاء، غلب عليها البساطة والأناقة، وتسريحات شعر انسيابية، ومكياج بسيط، حرصت بعض وزيرات مصر، على حضور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المُقامة في مصر، بمدينة العلمين، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا، مرورًا بكندا، لتنتهي اليوم هُنا.

وتألقت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ببدلة بيضاء، مع بنطلون واسع مفتوح، بينما ظهرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ببلوزة بيضاء أيضًا من الدانتيل.

بالأبيض.. وزيرات مصر يتألقن في حفل جينيفر لوبيز

احمد السعدني

توفيت طليقة الفنان أحمد السعدني، منذ قليل، في القاهرة إثر إصابتها بأزمة قلبية أودت بحياتها، بحسب ما كشف مصدر مقرب منه.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن السعدني تلقى نبأ وفاة طليقته أم أولاده في الساحل الشمالي، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك، وهو في طريقه للعودة إلى القاهرة.

وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني

ظلت بعيدة عن وسائل الإعلام، لم يتردد اسمها إلا وارتبط بشائعات زوجها الفنان أحمد السعدني، وعلاقاته مع صديقاته من الوسط الفني، فكان السؤال عنها دومًا ما يكون عقب ظهور "السعدني" مع صديقته المُقربة مي عز الدين، أو الفنانة ريهام حجاج التي جمعته بها شائعة قوية منذ أكثر من عام.

محتفظ بصورتها ويرفض الزواج بعدها.. محطات في حياة أحمد السعدني وطليقته المتوفية

مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد لاعبه الألماني إيلكاي جوندوجان، لمدة أربعة سنوات أخرى مع الفريق، وذلك تزامنا مع انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2019-2020.

ووقع إيلكاى جوندوجان، صاحب الـ28 عاما، على عقود تمديد تعاقده مع السيتيزين وسيمتد عقده حتى 2023.

وكان جوندوجان انضم لمانشستر سيتي في صيف 2016 حيث كان أول الصفقات التى تعاقد معها الإسبانى بيب جواديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي بعد توليه قيادة السيتي، كما لعب جوندوجان مع السيتيزين 114 مباراة وسجل 17 هدفا.

رسميا.. جوندوجان يمدد عقده مع مانشستر سيتي لـ4 مواسم