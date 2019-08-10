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أحد الأعضاء أطلق الريح.. إيقاف جلسة برلمان إقليمي في كينيا

أحد الأعضاء أطلق الريح.. إيقاف جلسة برلمان إقليمي في كينيا

شروط الحصول على منحة الجامعة المصرية اليابانية لطلبة الثانوية العامة

شروط الحصول على منحة الجامعة المصرية اليابانية لطلبة الثانوية العامة

طالبة تبدع في فن "تشكيل المعادن"

طالبة تبدع في فن "تشكيل المعادن"

مهندس ويتحدث 3 لغات.. معلومات عن رئيس الحكومة الموريتانية الجديد

مهندس ويتحدث 3 لغات.. معلومات عن رئيس الحكومة الموريتانية الجديد

فرق لتفتيش المساكن وساحات الحرم للتأكد من تصعيد الحجاج إلى عرفات

فرق لتفتيش المساكن وساحات الحرم للتأكد من تصعيد الحجاج إلى عرفات

البرلمان يسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي بقانون جديد دور الانعقاد المقبل

البرلمان يسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي بقانون جديد دور الانعقاد المقبل

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صلاح "ملك الفانتازي".. يتصدر قائمة الأغلى للموسم الثاني على التوالي

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

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"الخير مالوش دين".. كيرلس يذبح كل عيد أضحى لـ"عمال مصنعه" المسلمين

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"الحج عرفة".. 12 معلومة عن جبل عرفات في ليلة ركن الحج الأكبر

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

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