مهندس ويتحدث 3 لغات.. معلومات عن رئيس الحكومة الموريتانية الجديد

اختار رئيس الوزراء الموريتاني الجديد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أعضاء حكومته، التي أبقى فيها وزراء سابقين من عهد محمد ولد عبدالعزيز في حقائب أساسية، ومنح في الوقت نفسه دورا لشخصيات تكنوقراط قريبة من الحزب الحاكم.

وإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، من مواليد 1967 وتولى في السابق منصب وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، فهو خريج المدرسة المركزية بباريس.

عمل ولد بده رئيسا لمكتب الدراسات والبرمجة بشركة "سنيم" الشركة الوطنية للصناعة والمعادن، ومدير الاستغلال في مؤسسة مشرف المحدودة المتخصصة في صناعة البواخر، ومديرا لمؤسسة مدير مؤسسة الصيد "الأسماك المحدودة"، ومدير عام مؤسسة "كمبيونت"، مدير عام لمكتب الدراسات "ETSCO " المتخصص في "المعادن، الطاقة، المياه، التنمية الحضرية، دراسات الانجاز، الاتصال، منهجيات التنظيم، المساعدة والاستشارات"، ومدير عام المؤسسة الوطنية لإعادة تأهيل وتطوير مدينة الطينطان، تحت الوصاية المباشرة للوزير الأول.

يتحدث رئيس الحكومة الموريتانية الجديد، 3 لغات حيث إنه حصل على دبلوم مهندس من المدرسة المركزية بباريس، دبلوم الدراسات المعمقة من المدرسة المركزية بباريس، إجازة في الرياضيات وتطبيقاتها الأساسية من جامعة بول سابتيي، وليسانس في الرياضيات من جامعة بول سابتيي بتولوز، وباكالوريا في الرياضيات بنواكشوط.

وبعد أسبوع من تكليفه، أعلن سيديا لائحة حكومته المؤلفة من 25 وزيراً بينهم خمس نساء مقابل سبع في الحكومة السابقة، ومن مفوضين حكوميين اثنين مكلفين بحقوق الإنسان والأمن الغذائي.

ولا تضم الحكومة أيا من الشخصيات المعارضة، سواء من الأطراف الذين نافسوا الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة أو من أولئك الذين دعموه.