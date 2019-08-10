مقتل 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال عند حدود قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 فلسطينيين عند حدود قطاع غزة، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

ويأتي هذا بعد ساعات من قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، نقاط رصد عسكرية تابعة لحركة حماس شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.