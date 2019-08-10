أعلن الصليب الأحمر أمس الجمعة، وصول شحنة رابعة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بهدف دعم هذا البلد في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي يجتازها.

وقال الصليب الأحمر في بيان إنّ الشحنة الرابعة تتألّف من 11 طنّا من المعدّات الطبية والناموسيات والمولّدات الكهربائية، وصلت إلى ميناء لا جويرا شمال العاصمة "كراكاس" آتية من بنما.

ونقل البيان عن رئيس الصليب الأحمر الفنزويلي ماريو فيلارويل قوله، إنّ "هذه المساعدات مخصّصة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، بطريقة محايدة ومستقلّة وغير متحيّزة".

وهذه رابع دفعة من المساعدات تصل إلى فنزويلا التي تلقّت 3 شحنات أخرى (في أبريل ويونيو ويوليو)، بموجب اتفاق بين كراكاس واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتعاني فنزويلا الدولة النفطية منذ أكثر من 4 سنوات، من أزمة اقتصادية حادّة تتّسم بتضخّم شديد ونقص في البضائع يشمل خصوصا المواد الغذائية والأدوية. وتقول الأمم المتحدة إنّ ربع 30 مليون نسمة يحتاجون الى المساعدة الماسة.

وكان الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو سمح في 16 أبريل بدخول شحنة أولى من المساعدات الطارئة، بعد اتفاق أبرمته حكومته مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتعدّ قضية المساعدات واحدة من المسائل الخلافية بين مادورو والمعارض خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا في يناير، واعترفت به 50 دولة في مقدّمتها الولايات المتحدة.

وفي فبراير حاول جوايدو عبثا أن يُدخل مساعدات من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، ورفض مادورو العملية معتبرا أنّها ذريعة لإعداد تدخّل عسكري أجنبي يهدف إلى الاطاحة به، كذلك ترسل الصين وروسيا، اللتان تدعمان حكومة الرئيس مادورو، مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.