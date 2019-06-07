قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، مساء اليوم، إنه أجرى محادثات ودية ومثمرة في هافانا مع نائب رئيس الحزب الحاكم في فنزويلا ديوسدادو كابيلو، الذي يزور الجزيرة التي تتعرض لعقوبات أمريكية بسبب دعمها لفنزويلا.

وقال الوزير الكوبي في تغريدة عبر موقع التدوينات لفصيرة "تويتر": "عبرت عن تضامن كوبا والتزام (الكوبيين) أن يستمروا في دعمهم للمصالح الاجتماعية" في فنزويلا، مضيفا: "تباحثنا في مسائل دولية".

وفرضت واشنطن، أمس الأول الأربعاء، عقوبات جديدة على كوبا بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر حظر سفر الأمريكيين في مجموعات أو رحلات بحرية إلى كوبا، لكن الحكومة الكوبية أكدت الخميس أن دعمها لفنزويلا "ليس قابلا للتفاوض".

ويزور وزير الخارجية الكوبي، بعد ظهر الجمعة، تورونتو، حيث سيبحث مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند دور كوبا في "الحل السلمي للأزمة في فنزويلا"، بحسب بيان للخارجية الكوبية، كما سيبحث الوزيران آثار قانون أمريكي مطبق منذ مايو يعاقب كل شركة أجنبية تعمل في كوبا.