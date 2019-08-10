لقي 13 شخصا مصرعهم ولا يزال 16 آخرين في عداد المفقودين، جراء إعصار ليكيما المدمر الذى ضرب الصين، و نجم عنه انهيار سد طبيعي واقع على بعد 130 كلم شمالي مدينة ونجو، بمقاطعة تشجيانغ الساحلية، وبلغت سرعة رياحه 187 كلم في ساعة، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام صينية.

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، أصدر أمس إنذارا باللون الأحمر، وهو الأعلى خطرا، أجرت سلطات المناطق الساحلية عمليات إجلاء واسعة النطاق طالت أكثر من مليون شخص.

وأسفر الإعصار عن إلغاء نحو 625 رحلة جوية في مطارات بكين وشنغهاي وغوانجو وشنجن وتشنغدو، وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.7 مليون منزل في مقاطعة تشجيانج، وأسفر عن تدمير نحو 200 منزل في ست مدن بالمحافظة، و66.3 هكتار من المزارع.

ويتجه إعصار ليكيما شمالا، وتضعف قوته تدريجيا.