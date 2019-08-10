صور.. فتح 19مجزرا لذبح الأضاحي وغرف عمليات لتلقي الشكاوى فى كفر الشيخ

فتحت مجازر كفر الشيخ الـ19 أبوابها منذ أمس الجمعة، أمام الأهالي لذبح أضاحيهم مجانا، وذلك عقب استعداد مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وبناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، حيث تم إنشاء غرف عمليات في المديرية، وكذلك جميع الإدارات الحالية وذلك لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها وتذليل معوقات العمل لضمان خدمة الأهالي.

وقال مدير عام الطب البيطرى لـ"الوطن"، إن المديرية أنهت الاستعدادات من خلال تجهيز أعمال الصيانة من صرف ومياه وكهرباء، والأدوات المستخدمة في إزالة الفرت - فضلات أحشاء الذبائح - وأدوات النظافة، وزيادة عدد العمال للحفاظ على نظافة المكان أولا بأول ضمانا لراحة الأهالي، وكذلك الاستعدادات بالأطقم الفنية من أطباء وعمال وإداريين وعمل نوبتجيات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءا على أن يمتد العمل على حسب الحاجة.

وشدد عبد الحكيم على الدكتور محمد البراوى، مدير عام المجازر، بضرورة تواجد جميع أطباء المجازر وحتى نهاية أول أيام العيد مع عمل نوبتجيات للأطباء باقي أيام العيد، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، والتأكد من جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

تابع أنه جرى إستكمال تجهيز مجزر كفر الشيخ، ووجه مديره الدكتورعبده خطاب، بتواجد الاطباء، الذين يستقبلون الأضاحي من الأهالي ويقومون بتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة الدكتور عبد المنصف حميدة، والتأكد من خلوها من أي أمراض ثم الشروع فى عمليات الذبح، مشددا على التأكد من أن الذبائح مستوفية الشروط الفنية والطبية، فضلا عن متابعة الدكتورة سمية العوضي مدير إدارة الإرشاد البيطري بكفرالشيخ بالمديرية.