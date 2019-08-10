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يمر بعرفات ومزدلفة.. تعرف على أطول طريق للمشاة بالعالم

يمر بعرفات ومزدلفة.. تعرف على أطول طريق للمشاة بالعالم

تشغيل 3 محطات معالجة مياه الصرف بالقليوبية أكتوبر المقبل

تشغيل 3 محطات معالجة مياه الصرف بالقليوبية أكتوبر المقبل

حملات على الأسواق وتأمين الحدائق.. الغربية تنهي استعدادات عيد الأضحى

حملات على الأسواق وتأمين الحدائق.. الغربية تنهي استعدادات عيد الأضحى

صور.. فتح 19مجزرا لذبح الأضاحي وغرف عمليات لتلقي الشكاوى فى كفر الشيخ

صور.. فتح 19مجزرا لذبح الأضاحي وغرف عمليات لتلقي الشكاوى فى كفر الشيخ

هل حلق الشعر قبل الذبح يفسد الأضحية؟.. تعرف على حكم الدين

هل حلق الشعر قبل الذبح يفسد الأضحية؟.. تعرف على حكم الدين

خدمات تقدم للمرة الأولى للحجاج من بينها روبوت الفتوى

خدمات تقدم للمرة الأولى للحجاج من بينها روبوت الفتوى

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"مزدلفة".. مقصد الحجاج كثالث المشاعر والمبيت بها "واجب"

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

"المنتسوري" يغير حياة "آية": فنون التدريس أمتع من "فنون جميلة"

"المنتسوري" يغير حياة "آية": فنون التدريس أمتع من "فنون جميلة"

9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى

9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى

فيديو.. تكبيرات العيد بأصوات نجوم الغناء

فيديو.. تكبيرات العيد بأصوات نجوم الغناء

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