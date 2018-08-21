أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن فتح المجازر لذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الفحوصات البيطرية بالمجان للمواطنين والجمعيات الخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه جرى توزيع لحوم 55 رأس ماشية أضاحي بعد ذبحها بالمجازر تحت الإشراف البيطري الكامل على الأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير، فضلاً عن توزيع 42 طن لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع قرى المحافظة خلال أيام العيد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، من خلال الجمعيات الخيرية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير على دعمهم العمل الخيري والاجتماعي، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، واعادة إعمار العشرات من المنازل للأسر الفقيرة، بمحافظة كفرالشيخ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون لصالح تخفيف العبء عن الفئات المستهدفة إنسانيا واجتماعيا، مقدما التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال العميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنهم بصدد توزيع 42 طن لحوم مجمدة على الأيتام والأرامل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتحت إشراف اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، فضلاً عن توزيع 25 أضحية يتم ذبحها بمجازر كفرالشيخ، من خلال الجمعيات الخيرية، من إجمالي 55 أضحية، أعلن محافظ كفرالشيخ عن توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والأرامل بجميع مدن وقرى المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.