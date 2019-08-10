شن مجلس مدينة الحمام ، برئاسة مسعد الشحات رئيس مركز ومدينة الحمام بالتعاون مع قسم شرطة الحمام ومسئولى الرى ومحطة جنوب العلمين حملة لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام ، للحفاظ على منسوب ضخ المياه إلى محطة تنقية جنوب العلمين، وتوفير ضخ مياه الشرب على الخط الرئيسى الوارد للمحافظة.

كانت مدينة مرسى مطروح شهدت أزمة نقص مياه الشرب لعدة أسباب منها وجود تعديات على ترعة الحمام المغذية لمجطة مياه العلمين التى تضخ لمطروح يوميا، بجانب وجود تعديات على خطوط المياه الناقلة لمطروح.

ووجه ،اليوم السبت، اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتكثيف وإستمرار حملات إزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية بالمحافظة، مع تحرير محاضر للمعتدين على خط المياه باعتبارها قضية أمن قومى.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدى وغلق عدد من الفتحات الفرعية وسحب المعدات وخراطيم المياه من الترعة والتحفظ عليها مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع حالات التعدى.

ووجه محافظ مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع أقصى العقوبات القانونية الرادعة على المعتدين على خطوط المياه، مع التأكيد أنه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين بوقف التعديات على خطوط المياه لرى الزراعات حفاظا على وصول مياه الشرب إلى المواطنين، كما شدد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة من رؤساء القرى والمدن والشرطة وشركة المياه لتأمين منسوب مياه ترعة الحمام وإزالة التعديات على خط المياه الرئيسى الوارد للمحافظة.