خدمات تقدم للمرة الأولى للحجاج من بينها روبوت الفتوى

خدمات مميزة هدفها التيسير ووصول الخدمة لمحتاجيها، تحرص المملكة العربية السعودية، كل عام، على تقديمها للحجاج عن طريق التعاون والعمل المشترك بين مختلف وزاراتها، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، التي تختص بشؤون حجاج الداخل والخارج وتحرص على أمنهم.

وشهد هذا العام، 1440 هـ، تقديم خدمات جديدة للمرة الـولى للحجاج، حيث اتسمت باستغلال الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصال لخدمة الحجاج، ونستعرض أبرز هذه الخدمات، وهي:

حجك بلغتك

أطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرة "حجك بلغتك"، بـ 34 رسالة، تُرجمت بشكل موسع إلى 13 لغة هي: "العربية، الأوردو، التركية، التايلندية، الروسية، الفلبينية، الهندية، الفرنسية، الفارسية، الصينية، البنجلاديشية، الإنجليزية، الملاوية الإندونيسية".

وتعد "حجك بلغتك" مبادرة توعوية وتثقيفية تغطي أغلب استفسارات الحجاج والإجراءات والتنظيمات، وتتناول جوانب عديدة في النسك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

حج بلا حقيبة

بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، أطلقت مؤسسة البريد السعودي مبادرة "حج بلا حقيبة" للمرة الأولى هذا العام، حيث تتضمن الخمة نقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى مختلف مناطق المملكة باستخدام أعلى التقنيات من خلال تطبيق البريد السعودي، وتقدم الخدمة من خلال باقتين، الأولى توصيل الأمتعة إلى مكتب بريدي داخل المملكة بقيمة 53 ريالا للحقيبة، والثانية عن طريق العنوان الوطني "منزل - عمل" بقيمة 105 ريالات للحقيبة لجميع مناطق المملكة.

وجاءت المبادرة ضمن مساهمة البريد في برامج رؤية المملكة 2030.

روبوت دكتور

خدمة جديدة، أطلقتها وزارة الصحة السعودية، تزامنا مع موسم الحج، هذا العام، تهدف إلى تسهيل تقديم الاستشارات الطبية في المستشفيات بالمشاعر المقدسة عبر التواصل مع الأطباء في مستشفيات المملكة.

وبحسب مقطع الـ"فيديو" التعريفي بالخدمة، يعمل الـ"روبوت" على تسهيل التواصل مع أطباء التخصصات النادرة، مثل تخصص الأورام، حيث يتواصلوا مع الطبيب المتخصص ويخبروه بمكان سرير المريض، فينتقل الـ"روبوت"، إليه ويبدأ في متابعة أوراقه الطبية ويشير بكيفية التعامل مع المريض.

ويتميز جهاز "روبوت دكتور" بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد.

تستخدم لأول مرة في الحج..

عناية صحية متكاملة "روبو دكتور" طبيب متنقل في خدمة ضيوف الرحمن. #حج_بصحة pic.twitter.com/p6a264x0Zu — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 8, 2019

طائرة الإخلاء الطبي الجوي

انطلقت الخدمة للمرة الأولى هذا العام في المملكة العربية السعودية، وتشارك الطائرة في تفويج الحجاج النائمين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.

وبحسب موقع "اليوم السعودي"، نُقلت حاجة من الجنسية الأفغانية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

روبوت الفتوى

خدمة أطلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية؛ لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

ويتجول الـ"روبوت" في مقرات الضيوف، ليتيح لهم التواصل المباشر، عن طريق الاتصال المرئي، مع فريق من المفتين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.