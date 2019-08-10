تعتبر قضية "تغير المناخ" من القضايا الحاسمة في العصر الحديث، وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق، إن الآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس المهددة للإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، مشيرة إلى صعوبة التكيف مع هذه التأثيرات في المستقبل، إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية الآن، وترصد "الوطن"، ما شهدته عدد من العواصم العالمية من كوارث طبيعية خلال الأيام القليلة الماضية:

ميانمار:

وفي ميانمار، ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار أرضي الناجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة جنوب شرقي ميانمار، اليوم السبت، إلى 22 قتيلًا على الأقل و47 مصابًا، وسط استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن مزيد من المفقودين، وقالت قناة "فرانس 24" الفرنسية، إن المسؤولين في ميانمار يعتقدون أن نحو 100 شخص آخرين لا يزالون في تعداد المفقودين، فيما أعلن مكتب "الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، أن نحو 89 ألف شخص نزحوا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في ميانمار.

الصين:

وفي الصين، تسبب إعصار "ليكيما" الذي تعرضت له بلدة تشنجنان بمدينة ونلينج بـ"مقاطعة تشجيانج" شرق البلاد فجر اليوم بالتوقيت المحلي، عن مقتل 13 شخصا وفقدان 16 آخرين بسبب، وأثر الإعصار بشكل كبير على حركة السكك الحديدية والطرق السريعة والطيران على طول المناطق الساحلية في المقاطعة الصينية، حيث تم إيقاف العديد من القطارات وإغلاق بعض الطرق السريعة فضلا عن إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية. وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، ونقل اكثر من مئة ألف منهم الى ملاجئ.

ومن جانبه، ذكر"المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية"، في بيان ، اليوم، أن إعصار ليكيما، التاسع من نوعه الذي يضرب الصين هذا العام، هبط في المناطق الساحلية شرقي الصين مصحوبا بسرعة رياح بلغت 52 مترا في الثانية الواحدة.وفي سياق متصل، أجلت السلطات بالعاصمة "بكين"، 651 شخصا وأغلقت 94 موقعا سياحيا بسبب الطقس السيئ مع اجتياح أمطار غزيرة للمدينة، وأصدرت سلطات مدينة "بكين"، اليوم إنذارا باللون الأزرق - الدرجة الرابعة - من الكوارث الجيولوجية، مع إنذار باللون البرتقالي - الدرجة الثانية - من العواصف المطيرة في ضواحي شمالي المدينة.

ومن جانبه، أشار مكتب الأرصاد الجوية في مدينة "بكين" أنه حتى مساء أمس الجمعة، شهدت المدينة هطولا للأمطار تجاوز منسوبها في بعض أحياء العاصمة 188 ملليمترا، فيما طالبت السلطات سكان العاصمة بالبقاء بعيدا عن الأنهار والمناطق الجبلية.

ولم تقتصر ما شهدته عدد من الدول على كوارث طبيعية فقط بل شهدت عدد من الدول كوارث من صنع البشر، حيث شهدت عدد من العواصم العالمية، عددا من الحوادث والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

تنزانيا:

وفي تنزانيا، قتل 60 شخصا على الأقل وأصيب 70 آخرين، اليوم السبت، جراء انفجار صهريج للوقود على بعد 200 كم غرب العاصمة دار السلام، وقالت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، إن "أكثر من 60 شخصا قتلوا إثر انقلاب شاحنة بترول اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامفو"​​​، موضحة أن "من بين القتلى عددا ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

روسيا:

وفي روسيا، أصيب 10 أشخاص جراء وقوع انفجارين قويين جديدين، امس الجمعة، في مستودع للذخيرة بالقرب من منطقة "كراسنويارسك" في سيبيريا شمال البلاد، وقال مصدر في خدمة الطوارئ الروسية، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "وقع انفجاران قويان، حيث شهدت المنطقة التي يتمركز بها الجيش هناك، تحطم للنوافذ بشكل جزئي في قرية كامينكا بالقرب من المستودع"، فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن وقع الانفجاران عندما أصاب البرق كومة من الذخيرة، مشيرة إلى أنه سيتم إجلاء سكان قرية كامينكا الواقعة بالقرب من مستودع الذخيرة إلى منطقة آمنة.