تعاقدت الممثلة الكندية إيميلي هامبشاير على بطولة فيلم الرعب النفسي "Home"، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في 13 أغسطس الجاري، في مدينة مونتريال، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي".

يتولى آدم أوبراين إخراج الفيلم، ويعمل على سيناريو الفيلم فيليب كالين هاجدو، وتدور أحداث الفيلم بعد فقدان أب وأم لطفلهم حديث الولادة، ما يؤدي إلى انفصال الزوجين، وتظل وحدها في المنزل مقتنعة بأن ابنها لا يزال حيا، غير مدركة أن وفاة طفلها تسببت في ولادة شيء شرير للغاية.

وكانت "هامبشير"انتهت للتو الموسم السادس والأخير من مسلسل "Schitt's Creek" على تلفزيون "CBC"، كما أدت مؤخراً بدور "جينيفر جوينز" في مسلسل "12 Monkeys".