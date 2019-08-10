ضبطت مديرية الطب البيطري في القاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين 37 طنًا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين، خلال عيد الأضحى، خلال الحملة المكبرة التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع أجهزة المحافظة، ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري، والتي أسفرت عن ضبط 7.355 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة التجمع الأول.

وأسفرت الحملة عن ضبط 660 كجم من الدجاج لغرض البيع منتهية الصالحية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وجرى التحفظ عليهم، وضبط 1.530 طن لحوم منتهية الصلاحية و770 كجم من الكبدة بمطعم كبابجي بمنطقة باب الشعرية. كما جرى ضبط 11 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة باب اللوق و8 أطنان آخرين من اللحوم الفاسدة في الأسواق الموجودة خلف المجزر الآلي، وضبط 3.25 طن لحم غير مدون عليها بيان الصلاحية بسوبر ماركت بالتجمع الخامس، وجرى مصادرة المعدات وإعدام اللحوم الفاسدة، حرصًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت محافظة القاهرة أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض، وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى.