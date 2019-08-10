تشهد المنتزهات إقبالا كبيرا من المواطنين في العيد، للاستمتاع بالخضرة والهواء مع العائلة أو الأصدقاء.

وترصد "الوطن" أبرز الحدائق التي تستعد لاستقبال زوارها في عيد الأضحى، كالتالي:

حديقة الأطفال

يوجد في الحديقة مركزا للفنون وحديقة مصغرة للحيوانات الأليفة، وتقدم العديد من الفقرات الفنية وفقرة فنون شعبية وتنورة ومسابقات للأطفال.

وتوجد الحديقة داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

حديقة الأسماك

يطلق عليها حديقة الجبلاية، وبها مناظر خلابة، وأشجار نادرة، وتضم أنواع أسماك مختلفة.

توجد حديقة الأسماك في الزمالك بالقاهرة.

حديقة الأسرة

يوجد بها مدينة ألعاب تناسب جميع الأعمار، وتُقام بها الكثير من الفعاليات الفنية والترفيهية، وبها مطاعم وكافيهات مختلفة.

وتوجد في القاهرة الجديدة عند مدخل مدينة الرحاب طريق السويس الصحراوي.

حديقة الحيوان

تبلغ مساحتها ما يقرب من 80 فدانا، يوجد بها مختلف أنواع الحيوانات، وجبلاية للقرود، وأماكن للأسماك والمخلوقات البحرية.

وتقع حديقة الحيوان في الجيزة، قرب جامعة القاهرة.

حديقة الأزهر

أبرز المتنزهات في العاصمة، وبها مناطق مميزة للتصوير، ويوجد بها كافيهات وأماكن ترفيهية.

وتقع الحديقة في شارع صلاح سالم قرب قلعة صلاح الدين.

الحديقة الدولية

سُميت بالدولية لأن لكل دولة جزء من الحديقة، إذ توجد بها أشهر أشجارها، وبها مسرح للعرائس.

توجد الحديقة في شارع عباس العقاد في مدينة نصر في القاهرة.

حديقة الفسطاط

يوجد في الحديقة مساحات خضراء واسعة، ومطاعم مختلفة وملاهي للأطفال والكبار، وتقع في عين الصيرة حي مصر القديمة.