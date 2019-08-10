أنهت مديرية الأوقاف في أسيوط استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإعلان عن ساحات صلاة العيد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وفقا للمعايير والضوابط الموضوعة مع تجهيز المساجد، والساحات المفتوحة لاستقبال المصلين بطريقة مناسبة تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نورالدين.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تحديد 139 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، بخلاف المساجد المنتشرة في مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحديد ساحتي أرض الملاعب ومسجد ناصر بمدينة أسيوط، لافتا إلى صدور تعليمات مشددة بعدم اعتلاء أي إمام غير أزهري لمنابر المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل الوزارة أنّه تم تحديد خطيب أساسي وآخر احتياطي ليحل محله حال حدوث أي طارئ، مشيرا إلى تجهيز الأماكن وتزويدها بمكبرات الصوت وتحديد مكان كمصلى للنساء.

ولفت قبيصى إلى أنّ هناك خطة تنسيقية مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، فضلا عن تمركز سيارات الإطفاء والإسعاف بجوار ساحات المساجد الكبرى، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.