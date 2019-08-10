تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية في المطار، إنّ المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 314 والمتجهة للرياض، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة لأديس أبابا.

وأضافت المصادر أنّ المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الكويتية رقم 544 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة طيران الجزيرة للطيران رقم 91736 إلى الكويت، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، لافتا إلى أنّ إقلاع وهبوط رحلات الطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام تام دون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.