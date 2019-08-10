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إزالة 159 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 159 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في بقرة أو جمل في الأضحية؟

هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في بقرة أو جمل في الأضحية؟

327 مليون وجبة و17 ألف موظف دفاع مدني.. أرقام مهمة في موسم الحج 2019

327 مليون وجبة و17 ألف موظف دفاع مدني.. أرقام مهمة في موسم الحج 2019

تهديد وأجر زهيد.. إضراب العمال الأجانب بقطر بسبب ظروف العمل السيئة

تهديد وأجر زهيد.. إضراب العمال الأجانب بقطر بسبب ظروف العمل السيئة

هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟.. تعرف علي رأي الدين

هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟.. تعرف علي رأي الدين

أسعار السفاري والرحلات البحرية و الحفلات بشرم الشيخ في عيد الأضحى

أسعار السفاري والرحلات البحرية و الحفلات بشرم الشيخ في عيد الأضحى

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طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

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