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هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟.. تعرف علي رأي الدين

هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟.. تعرف علي رأي الدين

أسعار السفاري والرحلات البحرية و الحفلات بشرم الشيخ في عيد الأضحى

أسعار السفاري والرحلات البحرية و الحفلات بشرم الشيخ في عيد الأضحى

باكستانيون وكشميريون يتظاهرون أمام قنصلية الهند في بريطانيا

باكستانيون وكشميريون يتظاهرون أمام قنصلية الهند في بريطانيا

الموافقة على توصيل الكهرباء لتجمع سبيته الشرقية

الموافقة على توصيل الكهرباء لتجمع سبيته الشرقية

محافظ أسيوط يوجه بنشر سيارات الإسعاف في أماكن الاحتفالات

محافظ أسيوط يوجه بنشر سيارات الإسعاف في أماكن الاحتفالات

محافظ المنوفية يتفقد دور الأيتام في شبين الكوم: "طلباتهم أوامر"

محافظ المنوفية يتفقد دور الأيتام في شبين الكوم: "طلباتهم أوامر"

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طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

"المنتسوري" يغير حياة "آية": فنون التدريس أمتع من "فنون جميلة"

"المنتسوري" يغير حياة "آية": فنون التدريس أمتع من "فنون جميلة"

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