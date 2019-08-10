قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قام مول 588 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال شهر يوليو الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 10 ملايين و 216 ألف جنيه.

وأوضح الهجان، في بيان، أن المشروعات التي تم تمويها خلال شهر يوليو منها 17 مشروعا صغيرا، بتمويل يصل إلى 2 مليون و812 الف جنيه و571 مشروعا متناهي الصغر بتمويل مالي بلغ 7 ملايين و 404 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتى يونيه من العام الحالي بلغت 4574 مشروعا بتمويل قدره 117 مليونا و398 ألف جنيه، منها 287 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 61 مليونا و152 ألف جنيه بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4287 مشروعا بتمويل قدره 56 مليونا و245 ألف جنيه.