قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن العدد النهائي للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك، مضيفا - في تصريح له اليوم السبت - إن الهيئة سترسل تنبيهات إلى المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة (أقل من 10 آلاف تزكية) والذين لم يقدموا الضمان المالي (10 آلاف دينار)، وأكد بوعسكر، أنها وثائق غير قابلة للتدارك.

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، هشام السنوسي، إن تنظيم مناظرات للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مسألة سيادية تخضع لشروط دقيقة وستنتظر القرار المشترك بين "الهايكا" والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موضحا أن "الهايكا" ستشرف على تنظيم هذه المناظرات وفق ما هو معمول به في العديد من الدول.

كانت هيئة الانتخابات أعلنت مساء أمس الجمعة، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية وأن 98 شخصا أودعوا ترشحاتهم منذ فتح باب الترشح يوم 2 أغسطس الجاري، إلا أنها عدلت الرقم النهائي اليوم ليصبح 97 شخصا فقط.