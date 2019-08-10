أعلن اللواء صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حالة الطوارئ، استعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب من وإلى المحافظات المختلفة باستخدام كل من شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (شركة الصعيد للنقل والسياحة، وشركة غرب ووسط الدلتا، وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة).

وأكد عبد القادر، في بيان، أن خطة الطوارئ لمجابهة الزيادة المنتظرة في أعداد الركاب وللتغلب على استغلال بعض سائقي وسائل المواصلات الأخرى للمواطنين برفع تعريفة الركوب بين محافظات الجمهورية، وذلك طوال فترة إجازة العيد من خلال دعم الخطوط التي يتواجد عليها نسب تشغيل عالية وإقبال شديد من المواطنين بنفس أسعار الركوب الاقتصادية المعمول بها، والتي تتناسب فئاتها جميع المستويات المعيشية للمواطنين.

ودشنت "النقل البحري" غرفة عمليات تعمل طوال فترة العيد بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالتشغيل أو أعطال السيارات مع التأكيد على المتابعة المستمرة لمتطلبات التشغيل على مدار الساعة لدفع سيارات في توقيتات إضافية لتقليل زمن التقاطر بين السيارات في مواقع التشغيل، وعلى كافة اتجاهات السير للحد من الزحام وضمان عدم انتظار المواطنين لفترات طويلة داخل محطات الركوب.