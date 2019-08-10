استقال سفير التشيك في طهران، سفاتوبلوك كومبا، من منصبه، بعد اتهامه بإصدار 400 تأشيرة "شنجن" إلى تجار إيرانيين خارج المسار القانوني، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية نقلا عن موقع "شنجن فيزا إنفو" أن السفير قدم استقالته هذا الأسبوع بعد تداول مزاعم عن قيامه بـ"بيع" 400 تأشيرة إقامة قصيرة لرجال أعمال إيرانيين.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الخارجية التشيكية قد حققت في وقت سابق مع سفارة بلدها في طهران بشأن تورطها المحتمل في المتاجرة بالتأشيرات مع المئات من الإيرانيين.

يذكر أن منطقة شنجن تحتضن 26 دولة أوروبية، ووجدت هذه المنطقة على هامش اتفاقية جاءت لإلغاء جوازات السفر وضوابط الهجرة فيما بين هذه الدول، وتعتبر الدول تحت مسمى هذه المنطقة كأنها دولة واحدة وتلتزم بسياسة تأشيرات مشتركة.