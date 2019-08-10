محافظ مطروح: إزالة 79 حالة تعد على ترعة الحمام خلال يومين

نجح مجلس مدينة الحمام فى إزالة 79 حالة تعدي على مدار يومى الجمعة والسبت، مع إستمرار حملات الإزالة للاطمئنان على تأمين منسوب المياه لمحطة التنقية جنوب العلمين بالكميات الكافية مع تحرير محاضر اللازمة باعتبار تأمين وتوفير مياه الشرب للمواطنين قضية أمن قومي.

ووجه اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح بتكثيف وإستمرار حملات إزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية بالمحافظة، خاصة على مياه ترعة الحمام والضرب بيد من حديد على المعتدين.

وقال المهندس مسعد الشحات رئيس مركز ومدينة الحمام، إنه جرى اليوم السبت إزالة 59 حالة تعدى على ترعة الحمام بالاضافة إلى 20 حالة مساء الجمعة وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الحمام ومسئولي الري ومحطة جنوب العلمين حملة لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام، وجرى أيضا غلق عدد من الفتحات الفرعية وسحب المعدات وخراطيم المياه من الترعة والتحفظ عليها مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع حالات التعدى.

وأشار الغرابلي لضرورة وقف التعديات على خطوط المياه لري الزراعات حفاظا على وصول مياه الشرب إلى المواطنين.