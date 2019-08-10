أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون يريد استئناف المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي بعد انتهاء مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكتب ترامب، في تغريدة له عبر "تويتر"، أن كيم اعتذر في رسالة عن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج، والتي أجري آخرها فجر اليوم السبت، مبينا أنها أتت احتجاجاً على التدريبات الأمريكية- الكورية الجنوبية، مؤكدا تطلعه "للقاء كيم في المستقبل القريب".

وكتب الرئيس الأمريكي: "في رسالة بعث بها كيم جونج اون، شرح بلطف بالغ أنّه يريد أن نلتقي لبدء التفاوض فور انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وأبدى ترامب تأييده انتقاد كيم للتدريبات العسكرية التقليدية والأساسية في التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تتعرض لانتقادات شديدة من بيونج يانج التي تعتبرها "استفزازاً".

وكان ترامب، أكد امس الجمعة أن كيم "لم يكن سعيداً بشأن المناورات العسكرية"، مضيفاً: "أنا أيضاً لم أحب تلك المناورات. وتعرفون لماذا؟ لأنني لا أحب أن أدفع مقابل" هذه المناورات.

وتابع ترامب اليوم السبت في تغريدته "كانت رسالة طويلة تضمنت بمعظمها شكاوى من المناورات العسكرية الباهظة والسخيفة، كما قدم اعتذارات صغيرة عن إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، وقال إن هذه التجارب الصاروخية ستتوقف عندما تنتهي التدريبات العسكرية".

وبدأت المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول الاثنين، ومن المقرر أن تنتهي خلال أسبوع. وقالت كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية الأخيرة أتت احتجاجاً على تلك التدريبات، وبدا ترامب عازماً على التوصل لاتفاق نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل في الولايات المتحدة، رغم تعثر المفاوضات بينه وبين كيم منذ لقائهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو 2018.