مدير أمن الغربية: رفع حالة الطوارئ لتأمين ساحات صلوات عيد الأضحى

رفعت مديرية أمن الغربية اليوم، حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة لتأمين كافة الساحات المخصصة لإقامة صلوات وخطب عيد الأضحى المبارك على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور والسنطة وسمنود وبسيون.

وقال اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إنه أعطى توجيهاته لمساعديه ومأموري مراكز وأقسام الشرطة بضرورة تكثيف كافة الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة بكافة الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز "طنطا – المحلة" و"السنطة – زفتى" و"بسيون – كفرالزيات" و"سمنود – المحلة" و" زفتى – طنطا" و"السنطة – سمنود" وغيرها.

كما وجه مدير الأمن برفع درجة الاستنفار الأمني وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي والتأكد من تشغيل كافة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بمحيط دور العبادة والمساجد ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى ساحات الصلوات المخصصة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة.

كما شدد مدير الأمن على أهمية الالتزام بقواعد ونظم الحركة المرورية بكافة ميادين المحافظة والتأكد من سلامة وحسن سير حركة النقل والمواصلات وضمان سلامة احتفالات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة ومواجهة كافة أوجه صور التحرش وتأمين أرواح وحياة أبناء الشارع الغرباوي.