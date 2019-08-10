تمكنت مباحث التموين في السويس من ضبط 3 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالتعاون مع الطب البيطري في منزل بمنطقة الألبان الجديدة بحي فيصل.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد أمر بشن حملات موسعة على محلات الجزارة والمطاعم للتأكد من صلاحية اللحوم قبل بيعها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتلقى اللواء عامر محمد عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، معلومات تفيد بقيام أشخاص بتخزين كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة فى منزل داخل دائرة حي فيصل لبيعها للمواطنين في عيد الأضحى المبارك.

وخرجت حملة أمنية أشرف عليها العميد أيمن عبدالحميد، رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، وقادها المقدم شريف أمين رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبيد رئيس مباحث قسم شرطة فيصل، للمنزل المذكور.

وتبين من التفتيش وجود أكثر من 3 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي كان يستعد أصحاب المنزل لبيعها للمحلات والمطاعم بمحافظة القاهرة.