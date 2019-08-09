حددت وزارة الأوقاف خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ. وشملت الخطبة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الرسمي الحديث حول عيد الأضحى وفضله والأضحية وقصتها في الإسلام وضرورة تقوية العلاقات الإجتماعية.

وحددت الوزارة، 6505 ساحة لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، على أن تكون صلاة العيد بنفس الضوابط المقررة، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته تحت أي ظرف كان.

وأكد وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

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