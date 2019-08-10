ضبط 236 لفافة بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

تمكنت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي برئاسة الرائد عمر عادل، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من إحباط تهريب 236 لفافة من نبات البانجو المخدر أخفاها المهربون في سيارة نقل محملي بالأخشاب تستخدم في أعمال البناء وذلك قبل تهريبها ليلة العيد.

ويأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس برئاسة اللواء رأفت الشرقاوي مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء عبدالكريم السيد مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد هشام دبور مدير إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي، في مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها.

كانت معلومات وصلت للرائد عمرو عادل رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي وأكدتها التحريات، بقيام "مصطفى.أ.ع"، سائق ومعه "أيمن.م.م" نجار مسلح، و"أحمد.ج.ع " نجار مسلح، ومقيمين في منيا القمح بالشرقية، بتهريب كمية كبيرة من البانجو المخدر، مستخدمين في ذلك سيارة نقل عبر النفق، متوجهين من شرق النفق إلى الغرب.

وعقب تقنين الإجراءات وتشديد التفتيش وفحص السيارت العابرة من المنفذ الشرقي مع توسيع دائرة الاشتباه في مستقلي السيارات العابرة، تمكن الرائد عمرو عادل رئيس مباحث النفق والنقيب محمود مكين معاون المباحث، من ضبط السيارة والمتهمين، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 236 لفافة من نبات البانجو المخدر كانت مخبأة داخل تجويف بين أخشاب تستخدم في أعمال البناء، و5 آلاف جنيه حصيلة الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.