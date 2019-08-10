محافظ الشرقية يُكرم بطل أفريقيا في سباق الدراجات

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعب منتخب مصر للدراجات أحمد محمد موسى، ابن مركز شباب الزاوية الحمراء بمركز فاقوس، لتهنئته ومنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لفوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أمم إفريقيا في سباق الدراجات (تيم اسبرنت) 2019، والتي أقيمت بنيجيريا.

وأعرب المحافظ عن سعادته لحصول اللاعب على الميدالية الذهبية لسباق الدراجات ورفع اسم وعلم مصر في المحافل الرياضية الأفريقية والعالمية، متمنيا له ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة حصد البطولات الفردية والجماعية وتحقيق مراكز متقدمة على المستوى القاري والعالمي.