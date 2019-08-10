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بينها 3 بلاد عربية..20 دولة حول العالم تحتفل بـ عيد الأضحى يوم الإثنين

بينها 3 بلاد عربية..20 دولة حول العالم تحتفل بـ عيد الأضحى يوم الإثنين

"عادة مينفعش تتقطع".. أزهري يوضح حكم زيارة القبور في العيد

"عادة مينفعش تتقطع".. أزهري يوضح حكم زيارة القبور في العيد

بالفيديو.. مصطفى قمر يطرح أغنيته الجديدة "باب موارب"

بالفيديو.. مصطفى قمر يطرح أغنيته الجديدة "باب موارب"

انتشال جثتين لمُسن وطفل غرقا في مياه "الإبراهيمية" ببني سويف

انتشال جثتين لمُسن وطفل غرقا في مياه "الإبراهيمية" ببني سويف

ضبط 236 لفافة بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

ضبط 236 لفافة بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

محافظ الشرقية يُكرم بطل أفريقيا في سباق الدراجات

محافظ الشرقية يُكرم بطل أفريقيا في سباق الدراجات

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طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

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