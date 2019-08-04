محافظ الشرقية: الدولة جادة في استرداد الأراضي أملاك الدولة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5.5 قيراط "مباني" بقرى (هربيط – المشاعلة – أولاد موسى) التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع عدد من أهالي مركز ومدينة أبو كبير والمتعديين على أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للاتفاق على دفع المقدم المستحق عليهم والاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي وضعتها المحافظة لتشجيع الجادين في عملية التقنين تيسيرا عليهم.

وأوضح المحافظ، أن من سيقوم بالدفع الفوري لقيمة الأرض المتعدى عليها سيتم إعطائه تخفيض 7% من قيمة الأرض، ومن يقوم بدفع مقدم 25% من قيمة الأرض يحق له تقسيط الباقي على مدة 3 سنوات، ومن يقوم بدفع مقدم 15% من قيمة الأرض يحق له تقسيط الباقي على مدة 5 سنوات.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.

كانت محافظة الشرقية، بدأت تنفيذ أعمال الموجة الثالثة عشر نهاية الأسبوع الماضي وجارى استكمال أعمال التنفيذ لاسترداد أراضي أملاك الدولة المنهوبة.