كلف الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، إداراة التفتيش المالي والإداري وإدارات الطب العلاجي والصيدلي والطب الوقائي والرعاية الأساسية والتمريض بالمديرية بالمرور على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، والتأكد من تواجد الأطباء، وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وأكياس الدم خلال عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بدمياط حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومنعت الإجازات استعدادا لمواجهة أي طوارئ من خلال غرفة الطوارئ المركزية بالمديرية والتنسيق مع غرفة عمليات الإسعاف، وغرفة العمليات والأزمات بالمحافظة خلال فترة الإجازة.

وأجرت فرق المتابعة والإشراف جولات على مستشفيات فارسكور المركزي، والزرقا المركزي، والسرو المركزي، وميت أبوغالب المركزي، والروضة المركزي، ورأس البر المركزي، والحُميات والصدر، وعدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة.

وجرى التأكد من توافر الخدمات الصحية بمنافذ تأدية الخدمة، وإحالة المقصرين والمخالفين للتحقيق.