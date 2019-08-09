شنت مديرية أمن دمياط، حملة أمنية مكبرة بقرية الشعراء بمركز دمياط، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضبط تجار المواد المخدرة، الذين يزداد نشاطهم خلال تلك الفترة من العام لترويج بضاعتهم.

قاد الحملة اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي، العميد هشام رشاد رئيس مباحث المديرية، العقيد أحمد سلامة وكيل مباحث المديرية، والمقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز دمياط.

وأسفرت الجهود عن ضبط كلا من "حامد.ب.أ" شهرته حامد باروكة، 31 عامًا، عاطل، مقيم بالشعراء، بحوزته 4 كيلو بانجو و150جنيهًا وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر 13291 جنايات مركز دمياط لسنة 2019.

وتم ضبط "فريدة.ص.ح" 38 عامًا، مقيمة بعزبة حنطر بدائرة قسم أول دمياط، بحوزتها 61 تذكرة هيروين، وزنت 250 جم، و410 جنيهات، وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك 6061 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2019، وضبط 4 أسلحة بيضاء "مطواة وقرن غزال" و7 محكوم عليهم، و15حكمًا جزئيًا، و2 مستأنف.