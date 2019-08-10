أعلنت مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة ببور توفيق، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، عن حاجتها إلى عاملين للعمل بنظام التعاقد بمدينة بور توفيق في الوظائف التالية:

- معلم لغة عربية.

- معلم دراسات إسلامية.

- معلم تربية رياضية من الإناث.

- معلم تربية فنية من الإناث.

- أخصائي مكتبة من الإناث.

- عامل فرد أمن.

- عامل خدمات.

الشروط العامة

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

3- ثبوت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.

وترسل الطلبات إلى إدارة مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة ببور توفيق مرفقًا بها صور واضحة (لا ترد) من:

- المؤهل الدراسي موضحًا به التقدير التراكمي.

- شهادة الميلاد.

- بطاقة تحقيق الشخصية.

- شهادة المعاملة العسكرية.

- شهادة الخدمة العامة لمن أعفى من أداء الخدمة العسكرية.

- إفادة معتمدة بسنوات الخبرة محدد بها تاريخ بداية ونهاية مدة الخبرة (لذوي الخبرة).

وذلك في موعد غايته الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان بلوحة إعلانات المدرسة عن أسماء المطابقين لشروط الإعلان ومواعيد الامتحان والمقابلة الشخصية.