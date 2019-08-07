استمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أهم الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة على مدار الأسبوع الجاري، داخل عدد من الجهات الخاصة والحكومية:

بنك كريدي أجريكول يعلن وظائف شاغرة في القاهرة

بنك مصر يعلن وظائف خدمات مصرفية بالقاهرة

بمرتبات تصل لـ3 آلاف جنيه.. "اكسيد" تعلن وظائف خدمة عملاء لشركة WE

بنك الإسكندرية يعلن وظائف شاغرة

البنك التجاري وفا يعلن وظائف شاغرة

الأقصر تعلن وظيفتين شاغرتين.. وآخر ميعاد للتقديم 26 أغسطس