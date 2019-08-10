يعيش عمال قطر الوافدون إليها، لإتمام الإنشاءات الخاصة بمونديال 2022، إضرابات وأزمات كثيرة، حيث لم تلتزم الحكومة القطرية بكافة تعهداتها لتحسين ظروف العمال، حسبما نُشر في تقرير مصور عبر فضائية "مداد" السعودية.

وأشارت الفضائية السعودية، أن العمال دخلوا في إضراب ضد الاستغلال والأذى، إذ يخضعون لنظام عمل استغلالي، يعرضهم لخطر العمل الجبري ويضعهم في ظروف تهدد حقوقهم في الأجور العادلة والأجر الإضافي والسكن اللائق وحرية التنقل والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

ويتعرض العمال المهاجرون في قطر، إلى لعنف، بسبب التظاهرات الأخيرة التي قاموا بها يوم منذ أسبوع، بالإضافة إلى تظاهرات 22 أبريل الماضي، والتي أسفرت عن تكسير عدد من الحافلات والسيارات التابعة للشركات التي يعملون بها.

ويعيش العمال الأجانب في قطر في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، إذ بلغ عدد الوفيات بين العمال الأجانب المتعلقة بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كأس العالم 2022.