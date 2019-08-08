أغلقت الإمارات العربية المتحدة رسميا، القضية المقامة من قبلها ضد قطر، المتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب الدوحة إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بين الدولتين، وفقا لما ذكرته فضائية "العربية" الإخبارية.

كانت قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزّعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية، ونتيجة لذلك قدمت الإمارات طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

بناء على ذلك سحبت قطر إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وعالجت المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، وعليه أخطرت الإمارات منظمة التجارة العالمية برغبتها في إغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة في جنيف، إن "سحب قطر لقراراتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن الإمارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا".

كانت قطر قد أصدرت في مايو ويونيو 2018، توجيهات تحظر بشكل فعال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العامة، ما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالمية.

وفي 28 يناير 2019، قدمت الإمارات طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وفي 31 مارس 2019، سحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، نتيجة للشكوى المرفوعة من دولة الإمارات.

وفي 25 أبريل 2019، أعلنت قطر أنها سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، مدعية أنها لم تعد ضرورية.

يأتي ذلك تخوفاً من الشكوى الإماراتية حول المخالفة الصريحة لدولة قطر، واليوم أبلغت الإمارات رسميًا منظمة التجارة العالمية بسحب الشكوى، حيث أنها أدت غرضها من خلال استجابة دولة قطر للضغوط المتمثلة في الشكوى الإماراتية بالمخالفة القطرية الصريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.