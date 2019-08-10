شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحرالأحمر حملة على المحال التجارية والثلاجات في مدينة الغردقة، بالإشتراك مع مباحث تموين المحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ الإقليم.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري في البحرالأحمر عن ضبط 10 كيلو جرام من الفراخ البانيه المتبلة، و4 كيلو جرام لحوم مستوردة، و13 كيلو جرام وراك رومي، و9 كيلو جرام لحوم رومي مقطع مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونيا.