أثارت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر ترامب في صور نشرتها زوجته ميلانيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقف بجوارها مبتسمًا ويشير بإصبعه الإبهام، بينما تحمل السيدة الأولى طفلًا فقد والديه في مذبحة إل باسو أثناء زيارتهما إلى المدينة.

والتقطت الصور خلال زيارة ترامب وزوجته إلى المدينة الحدودية بغرب تكساس مع مسعفين وأطباء وأشخاص نجوا من الجريمة التي وقعت يوم السبت في متجر لوول مارت، والتي سبقتها زيارة أخرى إلى دايتون بولاية أوهايو لمستشفى من أجل المواساة بعد جريمة إطلاق نار عشوائي دامية بعد 13 ساعة فقط من جريمة إل باسو.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR