شهدت سقوط ضحايا.. إل باسو أكبر مدن تكساس والأقرب لجدار المكسيك

سقط عدد من القتلى والجرحى في حادث عنف جديد بالولايات المتحدة، حيث أعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية أن "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك، التي شدد دونالد ترامب من لهجته تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

تقع مدينة إل باسو في أقصى غرب ولاية تكساس على نهر ريو جراندي، وهي أكبر المدن الحدودية الأمريكية المكسيكية، وتقع عند سفح جبال فرانكلين، ويقابلها من الجهة الجنوبية مدينة خواريز أكبر المدن المكسيكية الواقعة على الحدود الأمريكية.

يرجع تاريخ المنطقة إلى عام 1598، حين وصل المستكشف الإسباني، خوان دي أونياتي، إلى المنطقة المعروفة حاليا باسم إل باسو، وكانت عبارة عن ممر في سلسلة جبال، وأطلق عليها اسم "إل باسو دي نورتي" أي الممر إلى الشمال.

في عام 1848 أبرمت معاهدة أصبح على إثرها نهر ريو جراندي حدًا فاصلًا بين دولتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ليطلق على الجزء الشمالي من "إل باسو دي نورتي" اسم مدينة "إل باسو"، وينتمي للولايات المتحدة، أما الجزء الجنوبي المنتمي للمكسيك اسم "خواريز".

تبلغ مساحة إل باسو 622 كيلو مترا مربعا، وترتفع عن سطح البحر 1126 مترا، وينحدر 60% من سكانها من أصول مكسيكية، ويتحدثون باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ولها محافظ ومجلس من 6 أعضاء ينتخب كل عامين.

زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي، للتأكيد منها على أهمية إقامة الجدار العازل مع المكسيك، والذي أنشئ بديلًا عن السياج الذي كان يفصل بين إل باسو الأمريكية وخواريز المكسيكية لمنع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت قناة "كي تي أس أم 9" التليفزيونية المحليّة حصيلة أولية تفيد بسقوط 20 شخصاً بين قتيل وجريح، نتيجة إطلاق النار، كما بثت القنوات الأمريكية مشاهد لوحدات من الشرطة مدجّجة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري، وأُلقي القبض على 3 مشتبه بهم، بحسب مسؤولين.

وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية، إذ قتل شخصان وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي، كما قتل أشخاص، الأحد الماضي، أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في جيلروي بولاية كاليفورنيا.